John van den Brom tekent tot 2023 bij KRC Genk

John van den Brom is terug van weggeweest. De 54-jarige Nederlander, die in het verleden Anderlecht naar de titel leidde, bereikte vrijdag een akkoord met KRC Genk over een contract tot 2023. De Limburgers legden 500.000 euro op tafel om Van den Brom weg te plukken bij FC Utrecht.

Donderdag al bereikte KRC Genk een akkoord met FC Utrecht over de transfer van John van den Brom, die in Limburg de naar Kopenhagen vertrokken Jess Thorup moet opvolgen. Vrijdag maakte de Nederlandse club met een tweet bekend dat assistenten René Hake en Rick Kruys de training zouden leiden. De spelersgroep van Utrecht reageerde in de Nederlandse media verrast op het vertrek van zijn coach. “Plots lazen we dat onze trainer zou vertrekken. Ons Whatsapp-groepje ontplofte bijna”, vertelde aanvoerder Willem Jansen bij Voetbal International.

Van den Brom zelf zat ondertussen al in de auto Limburg, waar hij met een brede glimlach werd onthaald door technisch directeur Dimitri De Condé. Ook voorzitter Peter Croonen en algemeen directeur Erik Gerits schoven in de Luminus Arena aan tafel, waar Van den Brom een akkoord bereikte over een contract tot medio 2023. De nieuwe coach komt overigens niet alleen naar Genk. Hij brengt ook assistent Dennis Haar mee, met wie hij eerder samenwerkte bij AZ en Utrecht.

De derby tegen Sint-Truiden komt nog te vroeg. Van den Brom zal zaterdag in de tribune plaatsnemen. Zo krijgt het assistentenduo Olivieri-Ribeiro voor de tweede keer dit seizoen – eerder al na het ontslag van Hannes Wolf – de leiding in handen. Dinsdag wordt John van den Brom voorgesteld aan het grote publiek.

