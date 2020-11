Southampton heeft met 2-0 gewonnen van Newcastle United. Dankzij doelpunten van Adams en Armstrong komt Southampton zo voor het eerst sinds 1988 aan de leiding van de Premier League. The Saints tellen samen met Liverpool zestien punten, maar beschikken over een beter doelpuntensaldo. De andere Engelse ploegen komen wel later dit weekend nog in actie. Newcastle blijft elfde in de stand.