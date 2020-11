CLUBNIEUWS. AA Gent wacht op witte rook voor Wim De Decker, Vincent Kompany onder de indruk van 16-jarige Mario Stroeykens

Een nieuwe portie clubnieuws.

KV KORTRIJK. Van der Bruggen opnieuw in selectie

KV Kortrijk kan opnieuw een beroep­ doen op Van der Bruggen. Donderdag was het nog onzeker of de kapitein de wedstrijd van vanavond tegen Beerschot zou halen, maar hij is voldoende hersteld van zijn spierblessure en zit in de selectie. Starten komt waarschijnlijk nog te vroeg, het middenveld zal bevolkt worden door Makarenko, De Sart en Jonckheere. Op de linksachter zal Ocansey plaatsnemen, hij depanneerde er eerder al. (gco, lvdw)

ZULTE WAREGEM. Pletinckx ontbreekt

Ook dit weekend kan Zulte Waregem nog niet rekenen op Pletinckx. De verdediger is nog niet voldoende hersteld van een knieblessure en zal pas na de interlandbreak opnieuw beschikbaar zijn. Op de lang geblesseerde Zarandia na is voor het overige iedereen fit bij Essevee. Dompé is geschorst. Soisalo werd opgeroepen voor de beloften van Finland en ook Abdallah Ali Mohamed werd opgeroepen voor de Comorese nationale ploeg. Voor Govea en Bansen zat er dit keer geen oproepingsbrief in de bus. (tjm)

KV OOSTENDE. Enkel Hendry onzeker

De selectie voor de wedstrijd tegen Club Brugge wordt zaterdag bekendgemaakt: Hendry (enkel) is het enige twijfelgeval. Kevin Van Damme is zondag de scheidsrechter van dienst.

KV Oostende breidt de samenwerking met Decathlon Oostende uit. Per euro die supporters spenderen in Decathlon en op hun klantenkaart zetten, krijgt Oostende getrouwheidspunten. KVO zal de verzamelde punten gebruiken om trainingsmateriaal aan te kopen voor jeugd- en communitywerking. (jve)

CERCLE BRUGGE. Vandaag beslissing over Didillon, Marcelin en Taravel

Pas vandaag wordt beslist of de eerder positief geteste spelers Didillon, Marcelin en Taravel die in quarantaine verbleven, fit genoeg zijn om aan de start te komen morgenavond tegen Zulte Waregem. Biancone trainde wel al twee keer mee. Corryn en Deuro blijven out. Volgende week is er interlandbreak. Op vrijdag is er een onderlinge partij. Kanouté en Velkovski zijn er dan niet bij wegens interlandverplichtingen. (kv)

AA GENT. Wachten op witte rook voor De Decker

De Gentse spelers en technische staf ondergingen vrijdagmiddag nieuwe Covid-testen, waarvan de resultaten pas vanmiddag bekend zullen zijn. Afhankelijk van de testresultaten zal coach Wim De Decker al dan niet zondagavond op de bank kunnen plaatsnemen. Peter Balette leidt in ieder geval vanochtend de laatste training voor het duel met Anderlecht. De Buffalo’s hopen Roef en Ngadeu, die positief testten, te kunnen recupereren.

Morgenavond ontvangt AA Gent met Anderlecht een opponent die de voorbije jaren slechts moeizaam punten konden sprokkelen in de Ghelamco Arena. De Buffalo’s verloren van hun laatste tien ontmoetingen met paars-wit slechts één duel: op 22 december 2016 ging Anderlecht met de drie punten aan de haal. Voorts wonnen de Buffalo’s vier confrontaties met de Brusselaars en eindigden vier duels onbeslist. De laatste zege van AA Gent tegen Anderlecht dateert van 19 mei 2019 toen doelpunten van Kvilitaia en David de treffer van Bolasie uitwisten. (ssg)

ANDERLECHT. Kompany onder de indruk van Stroeykens (16)

Anderlecht-coach Kompany heeft zich voor het eerst uitgesproken over de zestienjarige Mario Stroeykens, die sinds kort meetraint met de A-kern. “Een uitzonderlijk talent, dat alle kaarten in handen heeft om Rode Duivel te worden en bij een Europese topclub te belanden. Op de dag dat hij klaar is, zal hij spelen.”

RSCA legde ook een oefenmatch­ vast voor de spelers die geen interlandverplichtingen hebben: op 13 november speelt paars-wit tegen Lens. (mah)

OH LEUVEN. Oefenwedstrijd tegen Union afgelast

Om de afgelaste wedstrijd van vanavond tegen Moeskroen op te vangen, zou OH Leuven vandaag oefenen tegen Union, maar ook die partij is nu afgelast. De Brusselaars hebben door het coronavirus te weinig spelers om te spelen. Maandag­ kent OH Leuven de datum voor de inhaalmatch tegen Moeskroen. Bese en Tshimanga trainden deze week opnieuw met de groep. De Norre werkte individueel en sluit in principe­ volgende week aan. (mah)

WAASLAND-BEVEREN. Mandjeck op tijd fit

Waasland-Beveren laat niets aan het toeval over en vertrok gisterenmiddag al richting Eupen. Georges Mandjeck is fit en zit opnieuw in de selectie. “Hij is goed gerecupereerd en heeft goed kunnen trainen”, aldus trainer Hayen. De Portugese verdediger Miguel Viera viel gisteren uit op de laatste training en is niet inzetbaar. Net als Din Sula, die in quarantaine zit. De club wil ook snel werk maken van een contractverlening voor Heymans, die nog een contract heeft tot eind dit het seizoen.(whb)

KRC Genk. Ito keert terug

Ito, vorige week nog bankzitter na een quarantaine, verschijnt wellicht weer aan de aftrap. Hij krijgt waarschijnlijk de voorkeur op spits Dessers. Voor de rest is iedereen fit. Een basisplaats voor Heynen zit er nog niet in.

Bij Genk laten ze ook niets aan het toeval over. Ruim 24 uur voor aanvang van de Limburgse derby trainen de Genkies op Stayen. Domenico Olivieri en Michel Ribeiro willen zo de troepen laten wennen aan het kunstgras. (rco)

STVV. Steppe of Schmidt onder de lat?

STVV-coach Kevin Muscat lijkt in de derby vast te houden aan de elf die twee weken geleden Standard klopten. De Australiër wacht een lastige keuze in doel. Kenny Steppe is opnieuw fit na zijn kuitblessure. Hij ligt in balans met zijn plaatsvervanger Daniel Schmidt.

