Verzoenende Joe Biden spreekt Amerikanen toe: “We gaan deze race winnen”

Joe Biden is ervan overtuigd dat hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaat winnen. “De cijfers zijn duidelijk”, zei Biden zaterdagochtend in alle vroegte vanuit zijn woonplaats Wilmington, in Delaware. “We gaan deze race winnen.”

Biden – in het gezelschap van zijn running mate Kamala Harris – riep zijn aanhangers op om rustig en geduldig te blijven, nu de officiële resultaten in verschillende staten al meer dan drie dagen na de verkiezingen op zich laten wachten. “Uw stem zal worden geteld. Het kan me niet schelen hoe hard mensen dat proberen te voorkomen. Ik laat het niet toe”, drukte hij de Amerikanen op het hart. “De cijfers zijn duidelijk: we zullen deze race winnen met een grote meerderheid van het land achter ons. We hebben meer dan 74 miljoen stemmen,” klonk het.

“Meer dan eender welke presidentskandidaat ooit”, jubelde Biden, “en ons stemmenaantal groeit nog. We verslaan Donald Trump met meer dan vier miljoen stemmen, en ook die marge groeit nog.” Biden vierde ook zijn schijnbare overwinning in Arizona en Georgia. “Het is meer dan twintig jaar geleden dat een Democraat daar kon winnen”, aldus Biden. Tegelijkertijd benadrukte hij dat er nog geen winnaar is bekendgemaakt.

“Tijd voor verandering”

“Wat ook duidelijker wordt met elk uur, is dat recordaantallen kiezers hebben gekozen voor verandering, in plaats van meer van hetzelfde. Ze hebben ons een mandaat gegeven voor actie: op het vlak van de aanpak van het coronavirus, de economie, klimaatverandering, en institutioneel racisme. Ze hebben duidelijk gemaakt dat ze willen dat het land weer dichter bij elkaar komt, en niet verder uiteenscheurt. We mogen dan wel tegenstanders zijn, maar we zijn geen vijanden”, klonk het.

“In Amerika hebben we sterke meningen en sterke meningsverschillen: dat is normaal in een democratie”, aldus Biden. “Maar we moeten onthouden dat het doel van onze politiek niet totale, eindeloze oorlogsvoering is, wel het oplossen van problemen en garanderen van rechtvaardigheid. Het is tijd voor ons om samen te komen.” Biden riep dan ook op om “de woede en demonisering achterwege te laten” en drong aan op eenheid. “Het is mijn verantwoordelijkheid als president om het hele land te vertegenwoordigen. Ik zal even hard werken voor degenen die tegen me gestemd hebben als voor degenen die voor me gestemd hebben. Dat is de job. ”

Corona en economie

Biden verzekerde ook dat hij de coronapandemie snel onder controle wil krijgen. “Terwijl we wachten op het resultaat, wil ik dat de mensen weten dat ik niet wacht om aan het werk te gaan”, klonk het. Hij maakte bekend dat hij al vergaderd had met gezondheidsexperts en economen, om de gezondheidscrisis in het land aan te pakken. “Ik wil dat iedereen weet dat we vanaf dag één ons plan in werking zullen stellen om levens te redden.”

“Ik ben nooit optimistischer geweest over de toekomst van dit land”, sloot Biden af. “We moeten gewoon onthouden wie we zijn: dit zijn de Verenigde Staten van Amerika. Er is nooit iets geweest dat we niet konden doen of verwezenlijken, wanneer we het samen deden.” Om af te sluiten met het vooruitzicht op een overwinningsspeech in de loop van zaterdag: “Ik hoop dat ik jullie morgen weer mag toespreken.”