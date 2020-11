Stafchef Witte Huis test positief op coronavirus

Mark Meadows (61), de stafchef van president Trump, heeft positief getest op het coronavirus. Dat melden ingewijden aan persagentschap Bloomberg. Het is nog niet duidelijk welke symptomen hij vertoont, of waar hij het virus heeft opgelopen. Ook Nick Trainer, een adviseur binnen het campagneteam van de president, zou besmet zijn geraakt.

Meadows zou na verkiezingsdag zijn entourage over zijn besmetting hebben ingelicht. Meadows - die zelden een mondmasker draagt - was afgelopen week vaak aanwezig bij de campagnebijeenkomsten die Trump in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen hield. Hij was ook aanwezig op het feestje met honderden aanwezigen in het Witte Huis, dat dinsdagavond werd gehouden in het Witte Huis.