Aantal pv’s voor MIVB-chauffeurs fors gestegen in 2019

De bestuurders van de MIVB hebben in 2019 899 processen-verbaal gekregen in Brussel. In 2018 waren dat er nog 591, zo schrijft La Capitale. Vooral te hoge snelheid en inbreuken die verband houden met de voetgangerszone in Elsene veroorzaakten de verhoging.

Uit statistieken van minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt blijkt dat de afgelopen drie jaar steeds meer pv’s werden uitgedeeld aan MIVB-chauffeurs. “Hoofdoorzaak zijn snelheidsovertredingen”, zegt Van den Brandt. “Die houden verband met de vermenigvuldiging van het aantal zones-30 en het aantal snelheidsmetingen, maar ook met administratieve boetes in de voetgangerszone van Elsene.” In totaal ging het in 2019 om 42.000 euro, te betalen door de verantwoordelijken van de inbreuken. De MIVB heeft aangegeven maatregelen genomen te hebben om het personeel te sensibiliseren.