Aantal vastgoedtransacties fors gedaald in oktober, ondanks herstel in zomermaanden

In de maand oktober kende het aantal vastgoedtransacties in ons land een forse terugval (-18,8 procent) tegenover dezelfde maand een jaar eerder. Ondanks de inhaalbeweging tijdens de zomermaanden, ligt de vastgoedactiviteit nog steeds lager dan in 2019. Dat meldt beroepsorganisatie notaris.be zaterdag.

In het tweede semester van 2020 ging, door de coronacrisis, het aantal vastgoedtransacties in ons land met 15,9 procent achteruit in vergelijking met 2019. In het derde semester was er wel sprake van herstel, want toen vonden er 15,9 procent meer transacties plaats dan een jaar eerder. Vooral in augustus (+13,4 procent) en september (+19,9 procent) waren kopers van vastgoed actief.

Lager niveau dan 2019

“Na de zomermaanden was er duidelijk sprake van een inhaalbeweging, maar die lijkt nu achter de rug”, vertelt Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. “In oktober daalde het aantal vastgoedtransacties in ons land met 18,8 procent in vergelijking met oktober 2019. Hierdoor zit onze vastgoedmarkt op een lager niveau dan in 2019: eind september lag het aantal transacties 3,5 procent onder het niveau van 2019. Eind oktober bedroeg de achterstand 5,8 procent.”

Als we de periode van 1 januari tot 31 oktober vergelijken met dezelfde periode in 2019, zien we in Vlaanderen een daling van 8 procent qua aantal transacties. In Wallonië is de daling in die periode beperkter: 1,2 procent. In Brussel ging het om een daling van 6,6 procent. Dat de daling in Vlaanderen zo groot was in vergelijking met vorig jaar komt omdat oktober 2019 een enorm drukke maand was omdat toen werd aangekondigd dat de woonbonus zou verdwijnen.