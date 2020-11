Zware brand vernielt garage in Drongen: “Levenswerk in vlammen opgegaan”

De ravage is groot. Verschillende auto’s en een bestelwagen gingen in vlammen op. Foto: fvv

Gent / Drongen - Vrijdagavond brak een zware brand uit langs de Deinsesteenweg in Drongen. De garage van Kraanverhuur Danneels brandde daarbij uit. Een zware klap voor de eigenaars. “We waren hier al 34 jaar mee bezig. Het levenswerk is in vlammen opgegaan.”

Rond 22 uur vrijdagavond moest de Gentse brandweer uitrukken naar de Deinsesteenweg, vlak bij de oprit van de E40. De garage van kraanverhuurbedrijf en garagist Danneels stond in lichterlaaie.

De ravage is groot. Verschillende auto’s en een bestelwagen gingen in vlammen op. Autobanden die vuur vatten, hadden enkele explosies tot gevolg. De kraanwagen die normaal gezien wordt verhuurd, is zwaar beschadigd. Het aanpalende huis van eigenaar Carlos Danneels en zijn vrouw is gered door de brandweer, maar er is wel aanzienlijke waterschade. (lees verder onder de foto)

Foto: Peter Vens

Enorm snel

“We waren thuis toen het gebeurde”, zegt de echtgenote van Danneels. “Het ging enorm snel. Mijn echtgenoot liep nog de garage binnen om onze motorhome te redden.” Carlos Danneels raakte daarbij lichtgewond: hij liep rookintoxicatie op en moest naar het AZ Jan Palfijn worden gebracht. (lees verder onder de foto)

Carlos Danneels en zijn echtgenote (foto) zullen voorlopig in hun mobilhome logeren. Foto: fvv

Vooral de emotionele schade is groot. “Mijn man was hier al 34 jaar mee bezig, hij staat op twee jaar van zijn pensioen. De garage was vanbinnen ook pas vernieuwd. Zijn levenswerk is nu in vlammen opgegaan.” De datum kon niet slechter gekozen zijn. Vrijdag was de verjaardag van het overleden zoontje van Carlos en zijn echtgenote.

Voorlopig zal het koppel in zijn motorhome logeren. Ze kunnen bij vrienden terecht voor eten en een troostende schouder.

Branddeskundige

Inmiddels is de brand onder controle. Zaterdagvoormiddag moest de brandweer wel nog nablussen. Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Hij kwam vrijdagnacht al ter plaatse en zette zaterdagvoormiddag zijn onderzoek voort.

Foto: fvv