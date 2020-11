“Totale oorlog” in de “bananenrepubliek” van Donald Trump: waarom het nog lang kan duren voor we de nieuwe Amerikaanse president kennen

Half negen ’s ochtends, de dag na de verkiezingen. Zo laat was het vier jaar geleden toen Donald Trump werd uitgeroepen tot de nieuwe president van de Verenigde Staten. Heerlijke tijd, toen we geen dagen moesten kijken naar Maricopa County, Arizona of Allegheny County, Pennsylvania (had u er tot begin deze week al van gehoord?) in de hoop dat er nog eens een paar honderd stemmen geteld waren, om te weten wie de komende vier jaar de machtigste man ter wereld wordt. Dat is de wereld waarin we nu leven, en het ziet er niet naar uit dat we snel uitsluitsel zullen hebben over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Omdat het een nipte verkiezing is, natuurlijk. Maar ook omdat Donald Trump elk achterpoortje zal gebruiken om toch nog te winnen. Of zoals zoon Donald Junior het noemt: “De totale oorlog”.