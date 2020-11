Jongeman omgekomen bij woningbrand in Kinrooi

Kinrooi - Bij een woningbrand in de Toekomststraat in Kessenich bij Kinrooi is zaterdagochtend een twintiger omgekomen. Dat heeft de politie van de zone CARMA bevestigd. De melding van de brand kwam zaterdag rond 5 uur bij de hulpdiensten binnen.

De brandweer was snel ter plaatse, maar voor de bewoner, een jongeman, kon geen hulp meer baten. Er loopt nog volop een onderzoek naar de omstandigheden van de brand met fatale afloop. Alle deskundigen zullen in de loop van zaterdag de nodige vaststellingen doen.

“Ze zullen nagaan wat de oorzaak van de brand is en welke het causaal verband is met het jammerlijk overlijden van de bewoner,” aldus burgemeester Jo Brouns (CD&V) van Kinrooi. De jongeman woonde alleen in het huis, waar de brand uitbrak. De man woonde er nog niet zo lang, omdat er eerst renovatiewerken in het pand waren uitgevoerd. In het aanpalende huis was er ook beperkte schade, maar het koppel kan er blijven wonen.

De melding van de brand kwam zaterdag rond 5 uur bij de hulpdiensten binnen. De brandweer was snel ter plaatse, maar voor de bewoner, een jongeman, kon geen hulp meer baten. Er loopt nog volop een onderzoek naar de omstandigheden van de brand met fatale afloop.