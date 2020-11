Leandro Trossard moet wellicht passen voor de Rode Duivels door blessure: “We moeten dit wat tijd geven”

Leandro Trossard moet wellicht verstek laten gaan voor de komende drie interlands met de Rode Duivels, de oefenmatch tegen Zwitserland (11/11) en de laatste twee duels in de groepsfase van de Nations League tegen Engeland (15/11) en Denemarken (18/11). Trossard ontbrak vrijdagavond in de competitiematch van zijn team Brighton & Hove Albion tegen Burnley (0-0). Hij sukkelt met een probleem aan de adductoren.

Trossard blesseerde zich eerder deze week op training. “We hopen dat hij misschien na de internationale break opnieuw beschikbaar zal zijn”, verklaart Brighton-coach Graham Potter in de lokale krant The Argus. “We moeten dit wat tijd geven. De eerste diagnose was tamelijk positief.”

Tot vrijdag stond Trossard in elke competitiematch van Brighton in de basis. In zeven Premier League-wedstrijden was hij goed voor één doelpunt en één assist.