Brussel / Schaarbeek - Een brand in een appartementsgebouw van drie verdiepingen in Schaarbeek heeft zaterdagochtend veel schade veroorzaakt. Niemand raakte gewond. Dat meldt de brandweer van Brussel.

Het gebouw, met een handelsruimte op het gelijkvloers, is wel onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het verkeer in de buurt van het gebouw, gelegen in de Helmetsesteenweg, werd omgeleid. De brandweer was om 9.15 uur nog ter plaatse om na te blussen.