7 jaar effectieve celstraf voor 50 meter rijden zonder rijbewijs, 5 dagen later Covid-positief getest in gevangenis

Brussel - Een 59-jarige man is onlangs door de Brusselse politierechtbank voor 7 jaar effectief naar de cel gestuurd omdat hij zonder rijbewijs noch verzekering zijn auto voor een koper op straat had gezet. De rit van 50 meter brak hem extra zuur op, want vijf dagen na zijn aanhouding werd hij in de gevangenis positief getest op Covid-19. Clement zit nu thuis, ziek en in quarantaine.

Een straf van 7 jaar met onmiddellijke aanhouding, het doet denken aan een zwaar crimineel dossier voor een correctionele rechter. Maar Clement (59) maakte het mee in de Brusselse politierechtbank. Omdat hij in maart jongstleden zijn auto, die hij verkocht had, voor de koper uit zijn garage reed en op straat zette terwijl hij niet mocht rijden. “Rijden tijdens een periode van rijverbod en rijden zonder verzekering, beide overtredingen in recidive”, luidde het verdict. Geen pardon, Clement werd in de boeien geslagen en van de rechtszaal rechtstreeks overgebracht naar de gevangenis van St-Gillis.

Gauw verplaatsen

“Gauw een auto verplaatsen om iemand een dienst te bewijzen, weliswaar zonder rijbewijs, het zit mijn cliënt echt niet mee”, stelt meester Guillaume Lys, de advocaat van Clement vast. “Dat was al het geval 15 jaar geleden. Mijn cliënt wou zijn dochter helpen, die het beu was de auto van haar broer voor haar deur te zien staan terwijl de chauffeur in Engeland vertoefde. De papa verplaatste de wagen, maar parkeerde hem fout. Een patrouille van de politie kwam langs. De agenten stelden vast dat mijn cliënt in die periode rijverbod had gekregen. Het werd een dagvaarding voor de politierechter. Maar op de dag van de uitspraak was mijn cliënt op zijn beurt in Engeland. Hij kreeg het maximum voor 3 overtredingen, samen goed voor 11 jaar rijverbod.”

“Bij zijn terugkeer naar België vergat hij echter om verzet aan te tekenen. Op 15 maart jl. kwam de man, die de auto van mijn cliënt gekocht had, de wagen ophalen. Hij durfde hem niet uit de garage rijden, dus deed mijn cliënt dat voor hem. Uitgerekend op dat ogenblik kwam de politie langs. Geen rijbewijs, geen verzekering, het werd dus opnieuw een dagvaarding. Maar waarom de rechter het noodzakelijk achtte om mijn cliënt plots voor 7 jaar naar de cel te sturen, is mij een raadsel. Hij heeft niemand een haar gekrenkt. Onlangs hoorde ik het parket 40 maanden cel eisen tegen een man, die een gewapende overval had gepleegd op een crèche waar kinderen aanwezig waren. Dat is toch andere koek dan een auto 50 meter te verplaatsen zonder over een geldig rijbewijs te beschikken, lijkt mij.”

Vrij maar ziek

Vijf dagen later vond ook de rechter in beroep dat de straf van Clement buiten proportie was. Hij beval zijn vrijlating. Pas toen werd echter duidelijk waarom Clement niet aanwezig was om het heuglijke nieuws te aanhoren: hij was in de gevangenis positief getest op Covid-19. Sindsdien zit hij thuis, ziek en in quarantaine.

“Ik hoop dat hij herstelt”, aldus meester Lys. “Want mocht dit niet het geval zijn, dan span ik een geding aan om de verantwoordelijkheid van de rechtbank aan te kaarten. Ik weet niet of mijn cliënt Covid-19 in de gevangenis heeft opgelopen of vroeger. Maar iedereen weet dat je daar in de huidige omstandigheden beter niet naartoe wordt gestuurd, zeker niet omwille van een verkeersovertreding.”