Italië in de ban van ‘coronaschandaal’ bij Club-tegenstander Lazio: “Positief is niet hetzelfde als besmettelijk”

De ene keer wel positief, de andere keer niet. Bij Lazio interpreteren ze coronabesmettingen net wat anders dan de doorsnee voetbalclub. In aanloop naar de clash met Juventus van zondag zorgt het een en ander voor een heus schandaal in de Serie A.

Nogal wat analisten trokken afgelopen zondag grote ogen toen ze Ciro Immobile zagen invallen bij Lazio in de wedstrijd tegen Torino. De Italiaanse topschutter zorgde er toen samen met Felipe Caicedo voor dat de Romeinse club in extremis met 3-4 ging winnen in Turijn.

Drie gouden punten voor Lazio, maar wel na een wedstrijd die mogelijk een lange staart krijgt. Zo miste Lazio onder andere Immobile voor de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge een paar dagen voor het treffen met Torino. En enkele dagen later speelde de Italiaan niet mee tijdens de Europese wedstrijd in Rusland tegen Zenit door een positieve coronatest.

Immobile mocht dus niet opdraven op het Europese niveau, maar tussendoor wel in de Serie A. La Gazzetta dello Sport spitte het een en ander uit en bokste onderstaande grafiek in elkaar. Daaruit blijkt dus de plotse negatieve test van Immobile voor de wedstrijd tegen Torino, terwijl ook die van middenvelder Lucas Leiva en doelman Thomas Strakosha vragen opwekten.

Foto: La Gazzetta dello Sport

Volgens Lazio waren de tests voor de wedstrijd tegen Torino “vals positief” en konden de bewuste spelers dus ingezet worden. Die tests werden echter afgenomen door een lab in Avellino, terwijl een nieuwe ronde door een lab in Rome wel drie postieve gevallen aan het licht brachten. U kunt het al raden: Immobile, Leiva en Strakosha. De Italiaanse voetbalbond is dan ook een onderzoek gestart naar de hele zaak. Daarbij kan Lazio wel eens aankijken tegen een puntenvermindering of zelfs degradatie naar de Serie B voor het breken van het gezondheidsprotocol in Italië.

De Aquile lieten intussen weten dat iedereen negatief getest heeft en dus beschikbaar zal zijn voor de clash van zondag met Juventus. “We hebben dit ook gemeld en de tests werden afgenomen door het lab in Rome”, aldus gezondheidsmanager Ivo Pulcini.

“Positief is niet besmettelijk”

Maar terwijl La Gazetta dello Sport van een “scandalo” spreekt, ziet Lazio-voorzitter Claudio Lotito het probleem niet.

“Wat betekent dat eigenlijk, positief zijn?”, aldus de Italiaan in een interview met La Repubblica. “Positief betekent besmettelijk, toch? Wel, vrouwen hebben bacteriën in hun vagina maar dat betekent niet dat ze stuk voor stuk ziekteverspreiders zijn. Niemand kan ons op dit moment vertellen of iemand besmettelijk is of niet. Er is dan ook een verschil in de interpretatie van resultaten. Immobile’s longen zijn beter dan een week geleden. Hij is negatief, zijn gezin ook. Waarom zou hij dan niet kunnen spelen tegen Juventus?”

Coronarel in de Serie A. Lazio houdt er een andere testmanier op na dan de competitie zelf, waardoor het meerdere spelers met lage viruswaarden vorige week heeft laten spelen. pic.twitter.com/qPDUZH4NBP — Willem Haak (@WillemHaak) November 7, 2020

Lotito verwijst hier, op geheel eigenzinnige wijze, naar het feit dat de tests van de UEFA iets uitgebreider zijn en daarom sneller positief zijn. Maar volgens Lazio bewijst dat helemaal niet dat iemand besmettelijk is en kan er daarom sprake zijn van een “vals positieve” test.

“We hebben dezelfde parameters nodig voor iedereen”, aldus Lotito. “Dan kan er aan deze chaos een einde komen. In Rome was het trouwens heel druk, daarom dat we naar het lab van Avellino gingen. En de Gazzetta valt me aan omdat Cairo (de voorzitter van Torino en eigenaar van de roze sportkrant, red.) mij haat. Hij verliest ook altijd en zijn ploeg staat laatste.”