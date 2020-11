“Vijftien keer geprobeerd, veertien keer mislukt” Na 14 jongens krijgen Kateri en Jay eindelijk een dochter

15 keer hebben ze het geprobeerd, 14 keer is het niet gebeurd. Maar nu heeft het echtpaar Kateri en Jay Schwandt eindelijk voor het eerst - na 14 zonen- een dochtertje op de wereld gezet. Een wens die eindelijk uitkomt voor de Amerikaanse familie uit Michigan. Het leeftijdsverschil tussen hun oudste zoon Tyler en de pasgeboren Maggie Jayne is maar liefst 28 jaar.

“We zijn overweldigd met vreugde. En we zijn zo blij om Maggie Jayne in onze familie te verwelkomen”, zei de vader Jay aan de plaatselijke krant Detroit Free Press. Het meisje werd donderdagavond geboren in het ziekenhuis in de stad Grand Rapids. Maggie Jayne was “het grootste geschenk” voor zijn gezin, benadrukte Schwandt. Zijn vrouw Kateri had zes jaar geleden blijkbaar al gezegd dat de geboorte van een dochter voor een “shock” zou zorgen binnen hun gezin. Maar eigenlijk reageerden hun 14 zonen zeer kalm. “Ik denk niet dat mijn moeder ook maar één roze kledingstuk bezit”, grapte de oudste zoon Tyler.