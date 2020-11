Nederlanders hakken onwaarschijnlijk hard in op Lionel Messi, maar vergeten een belangrijk detail: “Sodemieter hem naar de bank!”

FC Barcelona speelt zaterdag op het veld van Real Betis. Als het van enkele bekende Nederlandse analisten afhangt, moet trainer Ronald Koeman sterspeler Lionel Messi op de bank zetten.

Het verhaal van de Argentijn is bekend. Na heel wat commotie opteerde hij ervoor om bij de Catalaanse topclub te blijven, waarna voorzitter Josip Bartomeu de eer aan zichzelf hield en opstapte. Maar Messi is nog niet meteen ‘de oude’ dit seizoen met vier doelpunten en vier assists in negen optredens dit seizoen. Eentje waarbij Barça momenteel pas 12de staat in La Liga.

In de groepsfase van de Champions League wonnen de Catalanen tot nu toe alles, waaronder met 0-2 op het veld van Juventus. Maar tijdens de wedstrijd tegen Dinamo Kiev ging Messi om de verkeerde reden even de wereld rond. Hij keek toe hoe een verdediger van de Oekraïners de bal voorwaarts dreef op slechts enkele meters van hem verwijderd.

Messi doesn't care if Bartomeu resigned or about his current €50m net yearly salary... he just wants out of Barça. pic.twitter.com/M00a3T8oUE — M•A•J (@Ultra_Suristic) November 4, 2020

“Gênant”

In Nederland waren ze furieus. “Je weet niet wat je ziet”, aldus analist Jack van Gelder. “Er lopen spelers langs hem heen en hij loopt gewoon. Ik zou het een onvoorstelbare stunt vinden als Koeman zegt: Messi, sodemieter jij maar een keer op naar de bank. Want je bent of de boel ongelofelijk aan het verkloten of je kan het niet meer. “Ik vind het de grootste voetballer van de laatste tien tot vijftien jaar. Maar hij saboteert de boel of hij kan het niet meer. Maar ik zou hem niet meer opstellen”

“Jack, je hebt helemaal gelijk. Het is gênant’, écht gênant”, vulde ex-voetballer Jan van Halst aan. Youri Mulder had naar eigen zeggen het aantal kilometers opgevraagd dat Messi had gelopen in de 2-1-overwinning in Camp Nou. “Hij stond soms gewoon helemaal stil”, zei hij.

Ook bij Veronica Inside waren ze hard voor de Argentijnse stervoetballer. “Wat hij nu loopt te doen kan écht niet”, aldus René van der Gijp.” Hij doet gewoon niks en kijkt er zelfs niet meer naar. Dit kan gewoon niet. Hier moet je als coach iets van zeggen.” Johan Derksen beaamde. “Ik wil niet mijn gelijk halen, maar Messi passé is. Ik denk dat hij het niet meer op kan brengen.”

Detail

Maar wat de boze Nederlanders uit het oog waren verloren, was een toch wel belangrijk detail. Namelijk dat er nog amper 20 seconden te spelen waren in de wedstrijd en dat de verdediger van Kiev richting twee Barcelona-spelers liep, die Messi defensief back-up boden.