Bestelwagen rijdt vrouw in rolstoel aan op fietspad: chauffeur onder invloed van verdovende middelen

De chauffeur ramde vier geparkeerde voertuigen, enkele houten paaltjes, een verlichtingspaal. Hij reed ook een oudere vrouw in een rolstoel aan. Foto: Jeffrey Roos

Oostende - Een bestelwagen veroorzaakte zaterdagmiddag een zwaar ongeval in Oostende. Bij dat ongeval raakte een vrouw in een elektrische rolstoel zwaargewond.

In de Stuiverstraat, vlakbij de stedelijke begraafplaats, in Oostende gebeurde zaterdag kort na de middag een spectaculair verkeersongeval.

De bestuurder van een bestelwagen verloor om onbekende reden de controle over het stuur en ramde daarbij vier geparkeerde wagens, enkele houten paaltjes, een verlichtingspaal en kwam 100 meter verder tot stilstand op het voetpad. Daarbij raakte hij ook een oudere vrouw in een elektrische rolstoel die op dat moment op het fietspad reed.

“De vrouw in de rolstoel werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar ze wordt geopereerd. Het is nog te vroeg om iets over haar toestand te zeggen”, vertelt korpschef Philip Caestecker van de Oostendse politie.

“Het ongeval veroorzaakte vooral veel stoffelijke schade. De chauffeur van de bestelwagen, vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen, werd meegenomen naar het politiecommissariaat voor verhoor.”

De chauffeur raakte niet gewond bij het ongeval. Het parket zal ingelicht worden over de omstandigheden van het ongeval. De politie sloot de straat volledig af voor het verkeer. De bestelwagen werd ondertussen getakeld en de brandweer werd ter plaatse gevraagd om de straat proper te maken.