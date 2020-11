Oostenrijk checkt ruim 200 gevangenen na aanslag

De Oostenrijkse autoriteiten hebben in gevangenissen in heel het land uitgebreide controles uitgevoerd, na de aanslag in de hoofdstad Wenen maandag waarbij vier mensen omkwamen. De aanslag was het werk van een jihadist die vervroegd was vrijgelaten uit de gevangenis.

Volgens het Oostenrijkse ministerie van Justitie werden 229 gevangenen gecontroleerd die opgesloten zitten wegens misdrijven die verband houden met terrorisme of die tekenen van radicalisering vertonen. Onder meer hun cellen werden doorzocht, en in twaalf gevangenissen werd verdacht materiaal gevonden zoals documenten waaruit mogelijk extremisme blijkt.

De dader van de terreuraanslag maandag was eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, omdat hij had geprobeerd naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij terreurgroepering Islamitische Staat. De man kwam vroegtijdig op vrije voeten, omdat men dacht dat hij gederadicaliseerd was.

De Oostenrijkse regering erkende dat er fouten zijn gemaakt in de aanloop naar de aanslag. Buurland Slovakije had bijvoorbeeld gewaarschuwd dat de dader munitie probeerde te kopen. Het hoofd van de instantie die verantwoordelijk is voor antiterreuroperaties in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is geschorst.