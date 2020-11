De afgang is compleet nu clubloze Mario Balotelli meetraint bij vierdeklasser: “Ik heb medelijden met hem”

Komt het ooit nog goed met Mario Balotelli? Enkel de echte ‘believers’ denken van wel want tegenwoordig zit het Italiaanse woelwater zonder club en traint hij mee bij een amateurclub.

De intussen 30-jarige Balotelli zag begin juli zijn contract bij Brescia ontbonden worden na een wekenlang dispuut. Hij lag op ramkoers met zijn club nadat hij niet kwam opdagen voor de eerste trainingen na corona. Toen ‘Super Mario’ daarna toch wilde komen trainen, werd hij weggejaagd door een begeleider van de club. Nadat Balotelli en zijn makelaar Mino Raiola vervolgens beweerden dat de club zijn aanvaller opzettelijk niet wil laten testen op corona, dreigden ze bij Brescia met een rechtszaak voor schandelijke laster.

Het heeft ertoe geleid dat Balotelli intussen al meer dan vier maanden zonder club zit. Er zou interesse uit Turkije zijn geweest en even leek een akkoord met Genoa in de maak, maar daar kwam uiteindelijk niets van in huis.

Daarom zocht de 36-voudige international een van zijn vrienden op, die de sportieve leiding heeft bij Franciacorta. Dat is een club uit de Serie D, de Italiaanse vierdeklasser. Daar onderhoudt Balotelli momenteel zijn conditie in de hoop snel een nieuwe (prof)club te vinden. Of hoe de man die ooit aanzien werd als een superster in wording niet nog lager kan zakken na al zijn fratsen...

Mario Balotelli, ex Inter de Milán, Milán, Liverpool, Manchester City, entrena hoy día con un equipo semi profesional de cuarta división en Italia, el Franciacorta Football Club.



Desde su salida del Brescia no recibe ofertas. pic.twitter.com/bMrPSDwNGC — Alejandro Munévar (@alejomunevar) November 6, 2020

Medelijden

Bondscoach Roberto Mancini, die deze week positief testte op het coronavirus heeft medelijden met het woelwater. “Hij is nu dertig en zou op zijn hoogtepunt van zijn kunnen moeten zitten. Het doet me pijn dat hij in deze situatie zit en geen club kan vinden. Hij heeft het de laatste jaren niet goed gedaan. Met zijn technische bagage zou hij bruikbaar zijn in de nationale ploeg. Ik heb altijd de hoop dat er iets gebeurt met hem. Hij moet beseffen dat hij zich gelukkig mag prijzen. Je hobby wordt je werk, maak er iets moois van. De carrière van een voetballer is kort, behalve dan die van Zlatan Ibrahimovic.”