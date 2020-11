Verdachte schoot op orthodoxe priester in Lyon wegens liefdesaffaire

Een man die vrijdag werd opgepakt in zijn huis in Lyon, heeft bekend dat hij 31 oktober het vuur opende op een orthodoxe priester in de stad in het zuidoosten van Frankrijk. Het zou niet om een terreurdaad gaan. De priester zou een verhouding hebben gehad met de vrouw van de verdachte.

De Grieks-Orthodoxe priester was op 31 oktober zijn kerk aan het afsluiten toen iemand rond 16.00 uur het vuur op hem opende. Hij raakte ernstig gewond, maat ontwaakte woensdag uit zijn coma.

Op basis van zijn verklaringen kon de politie vrijdag een man oppakken, schrijft de krant Le Parisien. Het zou gaan om een 40-jarige Georgiër die in Lyon woont. “Hij is de echtgenoot van een vrouw die een verhouding had met het slachtoffer”, zo staat in een persbericht van de procureur.

De aanval vond plaats twee dagen na de mesaanval in de basiliek van de Franse havenstad Nice, wat leidde tot hevige emotionele reacties. Maar de onderzoekers waren er al vrij snel van overtuigd dat er in Lyon geen sprake was van terrorisme, maar dat het motief in de privésfeer gezocht moest worden.

De priester is intussen uit zijn coma ontwaakt en herstelt langzaam.