“Dit is hoe presidenten speechen”: waarom Biden voor een frisse wind zorgt

“We zijn tegenstanders, maar we zijn geen vijanden. We zijn Amerikanen”, zei Joe Biden toen hij vrijdagnacht de natie toesprak. Verzoenend klonk hij, bijna vaderlijk. Rustig en bedaard, met een blik vol vertrouwen in de camera. En zo zal hij blijven klinken, als hij ingezworen is. “Dit is hoe elke presidentiële kandidaat sinds mensenheugenis heeft gespeecht”, klinkt het. Behalve één: Donald Trump.