De r-waarde zakt onder 1, maar experts juichen nog niet: “Aantal mensen op intensieve gaat nu nog niet zakken”

Het reproductiegetal – dat aangeeft in welke mate één persoon iemand anders kan besmetten – ligt opnieuw onder 1 in ons land. De laatste keer dat dat zo was, dateert van 5 september. Een teken dat het beter gaat, maar experts blijven voorzichtig. “Het is nu niet de bedoeling om die maatregelen te gaan versoepelen”, zegt viroloog Steven Van Gucht.