Medewerker van stembureau in staat Georgia ondergedoken na bedreigingen

Een verkiezingsmedewerker, die de stemmen in de Amerikaanse staat Georgia telde, is ondergedoken nadat hij bedreigingen kreeg. Op videobeelden leek het alsof de man een papier in de vuilbak gooide, volgens sommigen ging het om een stemformulier.

Een medewerker van een stembureau in de Amerikaanse staat Georgia is moeten onderduiken nadat er een video op sociale media is opgedoken waarop te zien is dat de man een verfrommeld blad in de vuilbak gooit. Dat meldt CNN zaterdagnamiddag.

Volgens verschillende sociale mediagebruikers ging het om een stem die de man expres weggooide om de verkiezingsresultaten te beïnvloeden. Nieuwszender CNN weerlegt dat en zegt dat het niet om een stem ging maar om een extra blad dat wel degelijk mocht worden weggegooid.

De man werd bedreigd en is intussen ondergedoken. Hij zou bij vrienden verblijven.