Franse politie pakt man op met gevaarlijke drone vol explosieven

Aanslagen met drones, het is de nachtmerrie van elke terrorismespeurder. Omdat ze vanop afstand kunnen worden bestuurd en tot ontploffing gebracht. Nu is er voor het eerst ook zo een drone in beslag genomen in Frankrijk. Klaar voor gebruik. Ook de Belgische politie is gewaarschuwd.

De feiten dateren al van oktober maar nu zijn foto’s uitgelekt van de vondst die als een Europese primeur wordt beschouwd. Politie en gerecht geven geen verdere commentaar, maar nemen de zaak wel zeer ernstig. Franse speurders onderzoeken of er een concreet doel was.

De 22-jarige verdachte was niet gekend bij het gerecht en hij werd dus ook niet in het oog gehouden door terreurspeurders.

Het was bij een gewone verkeerscontrole dat de agenten toevallig de explosieven vonden. De Renault Kangoo werd op de A31 nabij Nancy aan de kant gezet voor een verkeerscontrole. Volgens de bestuurder, die zich erg zenuwachtig gedroeg, was het niet zijn voertuig, maar moest hij de wagen voor een vriend naar Montpellier brengen. Wie die vriend dan wel was, is onduidelijk. De man werkt niet mee met de onderzoekers.

Op de passagierszetel lag een drone. Nader onderzoek door de alerte agenten en douaniers, die ook deelnamen aan de controleactie, wees uit dat de drone omgebouwd was en dat hij ‘bagage’ kon meenemen. In de auto werden twee staafjes explosieven gevonden. En ontstekers. Via de afstandsbediening kon alles tot ontploffing worden gebracht.

Experts bevestigden dat het om echte explosieven gaat Foto: rr

De verdachte, die ook verdovende middelen bij had, zit nu opgesloten in de gevangenis voor drugshandel en transport en bezit van brandgevaarlijke en explosieve producten. Maar het onderzoek loopt nog en zou kunnen geherkwalificeerd worden in een terrorismeonderzoek.

ISIS

De jongeman wil niet zeggen wat hij met de drone van plan was of wie zijn eventuele opdrachtgevers waren. Maar experts hebben intussen bevestigd dat het geen speelgoed was. Dat de drone wel degelijk was omgebouwd om tot ontploffing te worden gebracht.

Drones met explosieven worden al langer gebruikt door speciale eenheden in hun strijd met ISIS. Onder meer in Syrië en Irak zijn meerdere vijandelijke doelen bestookt door drones.

Maar ook Islamitische Staat gebruikt drones. Vorig jaar stierf nog een terrorist van ISIS toen hij per ongeluk werd opgeblazen door zijn eigen drone. Het toestel was teruggekeerd zonder dat de explosieven waren afgegaan. Toen hij hem wilde vastnamen, ontplofte de bom toch.