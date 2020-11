Waarom duurt het zo lang om die laatste stemmen te tellen? Een kwestie van “probleemkinderen”

6,7 miljoen stemmen hebben ze al geteld in Pennsylvania. Goed voor 99 procent. Ook Nevada (93), Arizona (97), Georgia en North Carolina (beide 98) zitten heel dicht bij die honderd procent. Maar daar zitten ze al dagen. Hoe komt het dan toch dat die laatste paar duizend stemmen zo lang duren? Het blijken “probleemkinderen”, waarvan de verwerking soms 20 minuten per stuk in beslag neemt.

De beelden van telmachines die de ene na de andere stem valideren: we hebben ze intussen al zo vaak gezien. Maar in vijf Amerikaanse staten doen ze er al dagen over om amper enkele tienduizenden stemmen te tellen.

Een telmachine. Foto: Photo News

Zijn ze daar gewoon gestopt misschien? Of is er toch iets aan van de beschuldigingen van Trump dat er ‘op magische wijze’ stemmen zijn gevonden? Nee. “We doen ons best om de probleemkinderen, de problematische stembiljetten te verwerken”, zegt stadscommissaris Omar Sabir uit Philadelphia op CNN. “Het gaat om 20.000 stemmen ongeveer.”

Het gaat dan bijvoorbeeld om een stem waarop geen handtekening staat, of waarbij een verkeerde datum is ingevuld. Het telbureau moet dan manueel nagaan of het om een geldige stem gaat. “Dat is niet zo gemakkelijk als een microgolfdiner opwarmen: het kost tijd om die te verifiëren en moeten heel nauwgezet te werk gaan, want we gaan accuraat zijn. Ik wil even graag naar huis als iedereen, maar we moeten het juist doen.”

Bovenop die 20.000 zijn er nog 18.000 ‘voorwaardelijke stemmen’. Dat zijn biljetten van kiezers die niet konden bewijzen dat ze een geldige stem mochten uitbrengen. Ook die moeten achteraf één voor één gecontroleerd worden.

Pennsylvania schat om vandaag rond te geraken en de definitieve resultaten te kunnen geven. Biden en Trump hebben er elk ruim 3,3 miljoen stemmen. Het verschil is kleiner dan 30.000.