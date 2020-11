Studiogast barst in tranen uit bij bekendmaking winst Joe Biden

De bekendmaking door televisiezender CNN dat Joe Biden voldoende kiesmannen haalt om de nieuwe president van de VS te worden, zorgde zaterdag in de vooravond voor emotionele reacties. Zelfs bij een van de politieke commentatoren in de studio van CNN.

Toen politiek commentator Anthony ‘Van’ Jones het nieuws hoorde en het woord kreeg, werd het even stil. De man verbeet eerst zijn tranen, barstte vervolgens in snikken uit en legde meteen ook uit waarom. Dat er een kans is op een reset van een land dat ook voor hem steeds lastiger werd, bedoelde hij. Dat er een racistische president teruggedrongen wordt. “Dit is een rechtvaardiging voor veel mensen die afgezien hebben,” klonk het. “Die I can’t breathe ging over meer dan George Floyd, dat ging ook over elke dag wakker worden met die tweets en bezorgd zijn over naar de winkel gaan, waar mensen die voorheen bang waren om racisme te uiten steeds gemener werden. En daarbij bang zijn voor je kinderen. Of voor mijn zus, die naar Walmart ging (grote supermarktketen in VS, red.) en niet terug in haar auto kon zitten zonder dat er iemand iets naar haar geroepen had.” Jones zei ook dat als je moslim bent, president Trump je de voorbije jaren niet in de VS wilde.

Een grote blijk van onpartijdigheid was het niet, een groots beklijvend moment wel, al helemaal toen Afro-Amerikaan Jones recht in de camera keek en zei dat dit ook over de toekomst van zijn zoon gaat. “Look at this. Het is belangrijk dat je een goed mens bent, it matters.”

Jones (52) werd geboren in Tennessee, een staat die ook bij deze verkiezing weer naar Donald Trump ging. Hij is CEO van een platform dat mee opgericht werd door rapper Jay Z en was in 2009 adviseur voor president Obama. “Het spijt me voor de mensen die verloren,” besloot hij zijn bijzondere speech. “Voor hen is dit geen goeie dag. Maar voor veel andere mensen betekent dit heel veel.”