Twee groepen met elkaar op de vuist aan station in Roeselare, man raakt zwaargewond aan de hals door messteken

Roeselare - Een discussie op het Stationsplein in Roeselare is zaterdagmiddag omstreeks 13.30 uur helemaal uit de hand gelopen. Twee groepen van om en bij de zes personen gingen er met elkaar op de vuist. Daarbij raakte één persoon zwaargewond, maar is intussen buiten levensgevaar.

Wat de precieze aanleiding was van de grote vechtpartij is niet duidelijk. “Onze zaak was net open, dus hebben het niet zien ontstaan, maar we zagen wel dat er heel wat rake klappen vielen”, aldus de uitbaters van restaurant Bistro Belle Vue. “Een groep van twaalf à veertien personen trokken onder andere takken van de bomen om elkaar mee te verwonden. Een klant vertelde dat er ook een mes zou getrokken zijn, waardoor één van hen ernstig gewond raakte. ”

Naar verluidt begon de ruzie ter hoogte van de bankjes aan de Hendrik Consciencestraat. Het gevecht verplaatste zich even later richting de Gasstraat.

“Twee groepen van om en bij de zes personen trokken daarop takken van de bomen en verzamelden stokken op een bouwwerf in de buurt. Daarmee gingen ze elkaar te lijf”, vertelt Filip Deforche, gemeenteraadslid van Vlaams Belang in Roeselare. Hij werd opgebeld door één van de buurtbewoners en was enkele minuten later zelf ter plaatse als ooggetuige van de nasleep van de ruzie.

“Toen ik daar aan kwam was de politie reeds met drie combi’s, evenals een anonieme wagen. Niet veel later kwamen ook drie ambulances aangerukt. Eén van de personen raakte zwaargewond aan de hals en werd ruim een kwartier ter plaatse gereanimeerd en verzorgd”, vertelt Filip. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert inmiddels niet meer in levensgevaar.

Het parket laat weten dat er een aantal personen werd gearresteerd, waaronder een minderjarige. Zij worden momenteel verhoord met tolk. Er zijn ook camerabeelden van het voorval, maar die moeten nog worden bekeken. Het onderzoek is volop bezig.