Druk in Oostende zaterdagmiddag: burgemeester Tommelein grijpt in

Het was erg druk zaterdagmiddag in Oostende. Foto: Jeffrey Roos

Oostende - Het was erg druk zaterdagmiddag in Oostende. Zo druk dat burgemeester Bart Tommelein moest ingrijpen. De Westelijke Strekdam werd afgesloten en er werd gevraagd om het stadscentrum te vermijden.

Het stralende zonnetje en de aangename temperaturen zorgden ervoor dat heel wat mensen ervoor kozen om een dagje naar zee af te zakken. Het doet denken aan een mooie lentedag. Maar vergis u niet: het is wel degelijk herfst.

De politie moest op bepaalde momenten ingrijpen omdat het te druk werd in het Oostendse stadscentrum. Zo werd door burgemeester Bart Tommelein omstreeks 16 uur beslist om de Westelijke Strekdam af te sluiten. Daarnaast werd ook eenrichtingsverkeer ingevoerd op de zeedijk, tussen het Kursaal en de Drie Gapers.

“Opgelet, momenteel is er grote drukte in het stadscentrum. Gelieve daarom drukke plaatsen te vermijden”, stond te lezen op de Facebookpagina van de stad. Er werd tevens aangeraden om de zeedijk ter hoogte van het centrum te vermijden. Daarnaast werd nog eens het belang van het dragen van een mondmasker benadrukt. Dat is verplicht op de zeedijk en in de binnenstad van Oostende. Ondertussen is de terugtocht van de dagtoeristen gestart met heel wat drukte in het Oostendse station. Er werden echter geen noemenswaardige problemen gemeld.