Trump verneemt verlies op golfclub maar weigert nederlaag toe te geven

Dat Trump zich als een slechte verliezer zou gedragen, stond in de sterren geschreven. Hij weigerde zaterdagavond zijn nederlaag dan ook toe te geven. “Deze verkiezingen zijn verre van voorbij”, klonk het nadat verschillende Amerikaanse media Democraat Joe Biden tot nieuwe president hadden uitgeroepen na zijn zege in Pennsylvania.

Hij had zich de jongste dagen niet meer getoond in het openbaar. Donderdagavond hield hij wel nog wel een toespraak in het Witte Huis, om zijn overwinning op te eisen maar vooral om zijn tegenstrevers te beschuldigen van verkiezingsfraude. Nadien communiceerde hij enkel nog via Twitter. Als is communiceren wellicht een verkeerd woord. Het waren vooral scheldtirades aan het adres van de Democraten die verkiezingen hadden vervalst.

Maar zaterdagmiddag dook hij ineens op in zijn golfclub in Sterling, Virginia. Niet met zijn rode pet waarmee hij op campagne trok, maar met een witte dit keer. Trump wilde een balletje slaan om te ontspannen. Maar het valt te betwijfelen of hij er ook echt van genoten heeft. Want kort nadat hij op Twitter nog een belangrijke persconferentie van zijn advocaten had aangekondigd om 17.30 u. riepen de grote Amerikaanse tv-zenders Joe Biden uit als nieuwe president van de Verenigde Staten. Exit Trump dus.

De persconferentie begon met vertraging en Trump liet via weten dat hij de overwinning van zijn Democratische uitdager niet erkende. “Het simpele feit is dat deze verkiezingen nog lang niet voorbij zijn”, klonk het.

Geen uitnodiging

Donald Trump is ook niet van plan om zijn opvolger Joe Biden in de komende dagen uit te nodigen in het Witte Huis. Dat heeft een bron dichtbij de president gemeld aan CNN. Het is nochtans een goede gewoonte dat de zittende president zijn opvolger uitnodigt in het Oval Office, maar dat zit er nu dus niet in.

Trump zaterdagmiddag (Belgische tijd) op het golfterrein. Foto: REUTERS

Of het de laatste stuiptrekkingen van de president zijn of niet, dat zullen we in de komende dagen zien. Maar Trump kennende zal hij ongetwijfeld nog wat wild om zich heen schoppen in de komende dagen. En er zijn natuurlijk nog de rechtszaken die als een donderwolk boven deze verkiezingen blijven hangen.

Al is het duidelijk dat hij veel aanhang verloren heeft. Zaterdag, voor de verkiezing van Biden bekend raakte, werd hij al een paar keer serieus op zijn plaats gezet. Eerst plaatste Twitter bij al zijn tweets over fraude de waarschuwing “Een deel van, of alle content die wordt gedeeld in deze Tweet, wordt in twijfel getrokken en is mogelijk misleidend over de manier waarop je kan deelnemen aan verkiezingen of andere civiele processen.”

Geen bewijzen voor fraude

Kort nadien vond ook de voorzitter van de Federale Verkiezingscommissie (FEC) de aanvallen van de president welletjes en verklaarde Ellen Weintraub “dat de verkiezingen bijna vlekkeloos verlopen waren. Er zijn heel weinig klachten binnengekomen en er is geen enkel bewijs dat er werd gefraudeerd.”

Nog voor Biden zaterdagavond om 20 u. zijn overwinningsspeech gaf vanuit Wilmington, in de staat Delaware, werd de overwinning van de Democraten al duchtig gevierd in de straten.

En Trump, die heeft zich voorlopig niet meer getoond.

Wat er ook van is, tegen 20 januari moet hij zijn schuiven in het Witte Huis leegmaken.