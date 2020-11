Overwinning van Joe Biden wordt gevierd in Amerikaanse steden: duizenden Amerikanen dansen op straat

Vlak nadat Amerikaanse media Joe Biden tot president hadden uitgeroepen, zijn zaterdag in verschillende Amerikaanse steden mensen op straat gekomen om de overwinning van de Democratische presidentskandidaat te vieren.

In de straten van New York, dat traditioneel Democratisch stemt, werd het nieuws enthousiast onthaald. Talloze mensen applaudisseerden en er klonk minutenlang gejuich. Veel automobilisten bleven onophoudelijk claxonneren.

Ook in de hoofdstad Washington D.C. klonk gejuich. Heel wat mensen begeven zich naar het Witte Huis om de overwinning van Biden te vieren. Op beelden van de Amerikaanse televisiezender CNN is te zien dat in een straat vlakbij het Witte Huis die bekendstaat als ‘Black Lives Matter Plaza’ een flinke menigte bijeen is gekomen om de overwinning van de aankomend president luister bij te zetten. Het is een plek waar veelvuldig antiracismedemonstraties en bijeenkomsten plaatsvonden.

Ook in Chicago, Atlanta en Philadelphia zijn volgens CNN juichende aanhangers te zien.

Foto: EPA-EFE