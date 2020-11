Gekste gelijkspel in 21 jaar: KV Kortrijk en Beerschot spelen zich de geschiedenisboeken in

Tien doelpunten, met de laatste treffer die pas in de 95e minuut viel en uiteindelijk geen winnaar. Het was een wedstrijd om duimen en vingers bij af te likken, tussen KV Kortrijk en Beerschot. Met het 5-5-gelijkspel schieten beide ploegen dan wel weinig op, ze duiken er wel de geschiedenisboeken mee in. Voor een gelijkspel met minstens 10 doelpunten in België moeten we meer dan 20 jaar terug in de geschiedenis. Op 7 augustus 1999 speelden Westerlo en KRC Genk 6-6 gelijk.