Dodi Lukebakio helpt Hertha Berlijn met doelpunt aan zege

Hertha Berlijn heeft zaterdag op de zevende speeldag van de Bundesliga met 0-3 gewonnen op bezoek bij Augsburg. Dodi Lukebakio scoorde het tweede doelpunt van de partij. De winger zit dit seizoen zo al aan vier goals en twee assists in acht wedstrijden.

Dedryck Boyata startte net als Lukebakio in de basis bij Hertha. Beide Belgen werden in het slot vervangen: Lukebakio twee minuten voor tijd, Boyata in de blessuretijd. Matheus Cunha scoorde laat in de eerste helft de 0-1 vanop de stip. Lukebakio maakte kort na rust zijn vierde treffer van het seizoen. De ingevallen Krzystof Piatek zorgde nog voor de 0-3 eindstand. Met zeven punten klimt Hertha in de stand voorlopig naar de twaalfde plaats.

?????Dodi Lukebakio breidt de voorsprong verder uit voor Hertha Berlin! ??#FCABSC pic.twitter.com/X8xigQxRBp — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 7, 2020

In de degradatietopper deelden Mainz en Schalke 04 de punten. Het werd 2-2. Bij Schalke viel Benito Raman twintig minuten voor tijd in. Vanop de bank zag Raman zijn team al na zes minuten op achterstand komen. Daniel Brosinski mocht scoren vanop de stip. Mark Uth maakt dan wel gelijk, maar Jean-Philippe Mateta bracht de thuisploeg op het einde van de eerste helft terug op voorsprong. Een owngoal van Jerry St. Juste zorgde ervoor dat Schalke toch nog een puntje kon meepakken. Met drie punten blijft Schalke voorlaatste. Alleen Mainz, dat zijn eerste punt versierde, doet slechter.