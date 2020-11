Biden-aanhangers vieren over het hele land: “Amerika heeft gesproken, we hebben gewonnen”

Op zaterdagavond raakte bekend dat Joe Biden de 46ste president van de Verenigde Staten wordt. Dit na een lange, en voor vele Amerikanen, slopende race naar de het Witte Huis. Op 3 november trokken de Amerikanen naar de stembus, en maar liefst vier dagen later raakte eindelijk bekend wie de volgende president wordt.

Vooral in de staten Nevada, Michigan en Pennsylvania was het enorm spannend. Door de beruchte ‘mail-in ballots’ duurde het hele telproces een heel stuk langer dan normaal. Door de coronacrisis kozen Amerikanen, overwegend Democraten, significant meer om te stemmen via de post. De afgelopen dagen werd door de legitimiteit van het stemmen per post meermaals in twijfel getrokken door Donald Trump, hij heeft ondertussen al in een aantal staten rechtszaken geopend.

Nu de overwinning voor Biden officieel binnen is, komen vele Amerikanen op straat om de overwinning van Joe Biden en Kamala Harris te vieren. Dit is voor vele Amerikanen een historisch moment aangezien toekomstig vicepresident Kamala Harris de eerste vrouwelijke én Aziatisch-Afrikaanse vicepresident is. Al is de verdeeldheid tussen de Amerikanen zelden zo groot geweest als vandaag.