Advocaat Trump wuift overwinning Biden weg: “De tv-zenders beslissen niet over de verkiezing, dat doet de rechtbank wel”

Naast Donald Trump legt ook zijn advocaat Rudy Giuliani zich niet neer bij de verkiezingsnederlaag. Op een persconferentie net na de aankondiging dat Joe Biden de nieuwe president wordt, gaf hij aan dat de stemmen uit Pennsylvania niet mogen meetellen. Hij werd geflankeerd door enkele personen die het tellen moesten controleren, maar volgens Giuliani niet binnen mochten. Hij ziet daarin bewijs dat de tellingen illegaal verlopen zijn. Het zal aan een rechtbank in de staat zijn om zich daar de komende dagen of weken over uit te spreken.