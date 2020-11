De Super Sunday die geen Super Sunday is: topaffiches doen minder likkebaarden dan voor het seizoen gedacht

Hoe super is Super Sunday nog? Onze topteams kijken mekaar dit weekend in de ogen na wat een ontluisterende Europese week was en dus hebben AA Gent-Anderlecht en Antwerp-Standard vandaag nog niet de waarde die ze voor het begin van het seizoen leken te hebben. Zo wordt de meest interessante affiche misschien wel KV Oostende-Club Brugge. Smeert een herboren KVO de landskampioen nieuw puntenverlies aan?