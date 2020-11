IN BEELD. Trump moet voorbij feestende massa

Toen het nieuws bekendraakte dat Joe Biden de nieuwe president wordt, kwamen overal in de VS mensen op straat. Ze dansten in de straten, vielen elkaar in de armen, reden luid toeterend voorbij of kraakten een fles. Sommigen barstten uit in tranen van geluk. Toen Donald Trump terug naar het Witte Huis werd gereden, moest hij voorbij de feestvierders.