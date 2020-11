Deinze speelt zondag onder voorbehoud tegen Union

KMSK Deinze zal de competitiewedstrijd van de tiende speeldag in 1B, zondag op bezoek bij Union, onder voorbehoud afwerken. De Oost-Vlaamse ploeg zat de voorbije week in lockdown wegens coronaperikelen en had om uitstel gevraagd, maar de Pro League liet zaterdag weten dat de match toch gespeeld moest worden.

Deinze kampte de voorbije weken met een pak besmettingen in de spelersgroep en technische staf. De thuismatch tegen Seraing (speeldag 9) en de inhaalmatch op het veld van Westerlo (speeldag 4) moesten al uitgesteld worden. De laatst afgewerkte competitiematch van de Oost-Vlaamse 1B-club dateert van 23 oktober.

Deinze besliste de voorbije week volledig in lockdown te gaan. Ook de spelers die negatief testten, trainden niet. Er wordt al twee weken niet getraind, aldus de club. Ook coach Dirk Gevaerts testte positief. Daarom vroeg Deinze uitstel van het duel in het Dudenpark, maar er testten minder dan zeven A-kernspelers positief en dus moet de match toch gespeeld worden. Deinze voldoet immers niet aan de voorwaarden om uitstel te krijgen.

“Onverantwoord”, reageert de club in een persbericht. Deinze gaat zondag spelen, maar tekent alvast voorbehoud aan bij die wedstrijd. Dat betekent dat de betrokken club het resultaat van de gespeelde wedstrijden in vraag kunnen stellen, weliswaar zonder garanties. “Mochten er zich medische problemen voordoen tijdens de wedstrijd die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt kunnen worden aan de besmetting van COVID-19, dan zullen deze verhaald worden op de Pro League”, aldus Deinze.