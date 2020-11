Joe Biden reikt hand naar Trump-kiezers in eerste toespraak als ‘president-elect’: “De tijd voor verzoening is nu aangebroken”

Joe Biden heeft zaterdagavond in thuisstad Wilmington (Delaware) zijn eerste toespraak gehouden als president-elect. Daarin viel vooral zijn verzoenende toon op: Biden stak de hand uit naar de kiezers van Donald Trump, vroeg hen om hem “een kans te geven”, en beloofde dat hij “een verenigende president” zou zijn.

“Het volk van dit land heeft gesproken, en het heeft ons een overtuigende overwinning bezorgd. Een overwinning voor we, the people”, verwees Biden naar de Amerikaanse grondwet. “Deze natie heeft gesproken. We hebben een duidelijke overwinning gekregen. We wonnen met het meeste aantal stemmen dat een president ooit heeft gekregen: 74 miljoen. Ik moet toegeven dat het me verbaasd heeft dat we vannacht over heel dit land, en over heel de wereld vreugde zagen, van hoop, van een nieuw vertrouwen in morgen. Ik beloof dat ik een president zal zijn die niet verdeelt, maar verenigt. Die niet enkel rode staten en blauwe staten ziet, maar wel de Verenigde Staten.”

“Ik ben de man van Jill Biden”, bedankte Biden ook zijn vrouw, en vervolgens ook zijn kinderen voor hun steun. “Jill zal een geweldige first lady zijn. Ik ben zo trots op haar.” Biden feliciteert ook zijn running mate Kamala Harris. “Het werd tijd dat er een vrouw vicepresident werd.” Net als Harris eerder, bedankte Biden ook iedereen die heeft meegewerkt aan de organisatie van deze verkiezingen “tijdens deze pandemie. Jullie verdienen een speciale dank van de hele natie. En aan al mijn campagnemedewerkers, en alle vrijwilligers en iedereen die zoveel van zichzelf gaf om dit moment mogelijk te maken: Ik ben jullie verschuldigd. Ik ben jullie alles verschuldigd.”

“Ik ben trots op de coalitie die we hebben gemaakt. De meest diverse coalitie ooit: Democraten, Republikeinen, Onafhankelijken, progressieven, moderates, conservatieven, jong, oud, van de stad, van de buitenwijken, landelijk, holebi’s, hetero, transgenders, wit, latino, Aziatisch, native American. Ik meen het. En op momenten dat het slecht ging met mijn campagne stond de African American gemeenschap, op en steunde ze mij. Jullie hebben mij altijd gesteund, en ik zal jullie steunen.’‘Onze campagne zag even divers uit als Amerika is. Nu zullen we hetzelfde doen voor de regering.’

“Voor iedereen die voor Donald Trump gestemd heeft, ik begrijp dat jullie teleurgesteld zijn”, zalfde Biden ook. “Maar nu is het tijd om elkaar een kans te geven en de harde retoriek achterwege te laten. De tijd voor genezing is aangebroken. We moeten onze tegenstanders niet meer behandelen als onze vijanden. Ze zijn niet onze vijanden. Ze zijn Amerikanen.”

The Bible tells us that to everything there is a season — a time to build, a time to reap, a time to sow. And a time to heal.



This is the time to heal in America. — Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020

“We moeten de ziel van Amerika herstellen” sloot Biden af. “De hele wereld kijkt momenteel naar ons. En wanneer wij op ons best zijn, is Amerika een lichtbaken voor de hele wereld. Ik geloof in de mogelijkheden van dit land. We kijken altijd vooruit, naar een land dat vrijer en eerlijker is. Een Amerika dat niemand achterlaat. Een Amerika dat nooit opgeeft. We zijn een goed volk. Dit zijn de Verenigde Staten van Amerika. Laat ons het land zijn dat we kunnen zijn, een verenigd land, een gesterkt en genezen land. Er is niets dat we niet kunnen doen als we het samen doen.”