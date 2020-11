Teleurstelling, woede en verdachtmakingen in ‘Trump Country’ na zege van “demente” Biden: “Het zijn communisten die Amerika haten”

Je vindt ze in de Verenigde Staten niet Republikeinser dan Juniata County in Pennsylvania: een overwegend blanke en landelijke regio met mooie kerkjes, grote veeboerderijen en veel fabrieken. Donald Trump won dit kiesdistrict met 80 procent van de stemmen. Het was dus met een mengeling van teleurstelling, woede en verdachtmakingen dat de mensen zich hier zaterdag neerlegden bij de overwinning van Joe Biden.