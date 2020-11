Kleindochter van Joe Biden toont familieknuffel na overwinning

Naomi Biden, de oudste kleindochter van Joe, heeft zaterdag op Twitter een foto gedeeld waarop te zien is hoe de ‘president-elect’ door zijn familie geknuffeld wordt.

Bij de foto plaatste ze: 11.07.20. De datum waarop Joe Biden uitgeroepen werd tot president-elect. Op de foto is Joe Biden te zien tijdens een groepsknuffel met zijn familie nadat hij gehoord had dat hij de 46ste president zou worden van de Verenigde Staten. Opvallend is dat Joe de enige die - duidelijk heel blij - glimlacht naar de camera.

Naomi Biden is de oudste kleinkinderen van Joe Biden. Ze is de dochter van Hunter Biden en is vernoemd naar Hunter’s zus, Naomi Christina, die in 1971 omkwam bij een auto-ongeluk met haar moeder.