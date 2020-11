Zelfs zijn schoonzoon en Fox News dringen nu aan, maar Donald Trump “denkt er niet aan” om zijn nederlaag te erkennen

Jared Kushner heeft er bij zijn schoonvader Donald Trump op aangedrongen om zijn nederlaag in de Amerikaanse presidentsverkiezingen te erkennen. Ook andere prominente Republikeinen vinden het stilaan tijd, “al was het maar om nog kans te maken bij een eventuele nieuwe presidentscampagne in 2024”. Maar de president wil zich niet neerleggen bij een nederlaag. Hij blijft uitschreeuwen dat hij gewonnen heeft, “omdat er op grote schaal met stemmen gefraudeerd zou zijn”.