Tropische storm Eta wint aan kracht en stevent op Cuba af

Na zware stormen in Midden-Amerika en Mexico met tientallen doden en vermisten te hebben veroorzaakt, zet tropische storm Eta nu koers naar Cuba. “Vanaf vanavond zal de wind toenemen tot tropische stormkracht tussen de 95 en 115 kilometer per uur in de centrale regio van Cuba”, meldt het Cubaanse meteorologische instituut zaterdagavond (lokale tijd). Windstoten kunnen tot 150 kilometer per uur bereiken. Eta bereikt naar verwachting zondagochtend vroeg (lokale tijd) het eiland.

Zoals eerder in Midden-Amerika en Mexico, baart de zware regen die de storm met zich meebrengt zorgen op het Caribische eiland. De neerslag zal waarschijnlijk blijven toenemen, op vele plekken is de bodem nu al doorweekt en kan nauwelijks meer water opnemen. Hierdoor neemt het risico op aardverschuivingen toe. De Cubaanse autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. Er zijn waarschuwings- en alarmfasen aangekondigd voor verschillende provincies.

Eta ging dinsdag als orkaan aan land in Nicaragua. Later verzwakte die tot een tropische storm. De zware regenval van de afgelopen dagen heeft op veel plaatsen aardverschuivingen en overstromingen veroorzaakt. Naar schatting zijn in Midden-Amerika en Mexico ongeveer tweehonderd mensen omgekomen. In Guatemala, dat bijzonder zwaar werd geraakt, werd een dorp getroffen door een aardverschuiving. President Alejandro Giammattei verwachtte vrijdag “ongeveer 150 doden”.

Guatemala werd zwaar getroffen door storm Eta Foto: AFP