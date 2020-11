Italiaans ‘coronaschandaal’ kent nieuw hoofdstuk: politie valt binnen bij Lazio en testlab

“Positief is niet besmettelijk”. Dat zei Lazio-voorzitter Claudio Lotito zaterdag in een interview als reactie op de opmerkelijke coronatests van enkele spelers. Een dag later viel de politie binnen bij de Romeinse voetbalclub.

La Gazzetta dello Sport pakte dit weekend uit met een opmerkelijk voorpagina. De roze sportkrant had namelijk onderzoek gedaan naar de gezondheidssituatie bij Lazio. Zo mochten Ciro Immobile, Lucas Leiva en Thomas Strakosha niet meedoen in de Champions League-wedstrijden tegen Club Brugge en Zenit door een positieve coronatest, maar tussendoor wel in de Serie A tegen Torino.

Foto: La Gazzetta dello Sport

Volgens Lazio waren de tests voor de wedstrijd tegen Torino “vals positief” en konden de bewuste spelers dus ingezet worden. Die tests werden echter afgenomen door een lab in Avellino, terwijl een nieuwe ronde door een lab in Rome wel drie postieve gevallen aan het licht brachten. U kunt het al raden: Immobile, Leiva en Strakosha. De Italiaanse voetbalbond startte dan ook een onderzoek gestart naar de hele zaak. Daarbij kan Lazio wel eens aankijken tegen een puntenvermindering of zelfs degradatie naar de Serie B voor het breken van het gezondheidsprotocol in Italië.

Inval

In dat kader viel de Italiaanse politie binnen op twee plekken. Ten eerste op het trainingscentrum van Lazio, het Formello in de buurt van Rome. Ten tweede in het testlab van Avellino. Er werd gezocht naar bewijzen voor het feit dat Lazio de lokale gezondheidsinstanties om de tuin zou hebben geleid om de drie betrokken spelers aan de aftrap te krijgen van de wedstrijd tegen Torino.

“Niemand kan ons op dit moment vertellen of iemand besmettelijk is of niet”, zei Lotito zaterdag. “Er is dan ook een verschil in de interpretatie van resultaten. Immobile’s longen zijn beter dan een week geleden. Hij is negatief, zijn gezin ook. Waarom zou hij dan niet kunnen spelen tegen Juventus?”

Lazio beantwoordde die vraag de dag zelf nog door de topschutter samen met Leiva en Strakosha uit de selectie voor de topper tegen de Oude Dame te laten. Wordt vervolgd...