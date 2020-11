Zoon van ex-Rode Duivel en jeugdproduct van Lierse schrijft (een beetje) Belgische voetbalgeschiedenis

Jasper Van der Heyden zegt u waarschijnlijk niet zoveel. De 25-jarige aanvaller is echter de zoon van viervoudig Rode Duivel Stephan Van der Heyden. En Jasper schreef dit weekend een beetje geschiedenis.

Van der Heyden werd opgeleid in de befaamde jeugd van Lierse SK en speelde drie wedstrijden in de Jupiler Pro League. Nadien was hij actief voor ASV Geel, Hoogstraten en Zwarte Leeuw. Na zijn reisje door de Kempen trok de aanvaller in 2018 richting IJsland om er zijn voetbalgeluk te beproeven bij tweedeklasser Throttur Reykjavik.

Na twaalf doelpunten voor de club uit de hoofdstad vertrok Van der Heyden dit jaar richting AB Argir, een club op de Faeröer Eilanden. Afgelopen weekend won de nummer negen (op tien ploegen) in de Betri-deildin (de hoogste afdeling) met 4-0 van EB/Streymur, met dank aan twee doelpunten van onze landgenoot. Geschiedenis want Van der Heyden werd in één klap de eerste Belg die de netten doet trillen in competitie op de Faeröer Eilanden.

Hij kreeg er meteen dikke felicitaties voor van zijn ex-club Zwarte Leeuw. Ook vader Stephan (onder andere ex-Club Brugge en ex-Germinal Beerschot), momenteel assistent-bondscoach van Vital Borkelmans bij Jordanië, zal ongetwijfeld fier zijn.

De Rode Duivels speelden in de geschiedenis overigens twee keer tegen de Faeröer. In de kwalificaties voor het WK van 1994 wonnen ze thuis met 3-0 en gingen ze op verplaatsing met dezelfde cijfers winnen. De doelpunten werden gescoord door Philippe Albert en Marc Wilmots (2).

