Onduidelijkheid rond Nations League-duel tussen Engeland en IJsland door nieuwe coronamaatregelen

De wedstrijd Engeland-IJsland van 18 november in de Nations League-groep van de Rode Duivels kan mogelijk niet doorgaan vanwege nieuwe reisrestricties. Het Verenigd Koninkrijk sloot zaterdag met onmiddellijke ingang de grenzen voor reizigers uit Denemarken uit vrees voor besmetting met een gemuteerd coronavirus, gevonden bij nertsen en intussen ook mensen in dat land. IJsland speelt in Kopenhagen tegen Denemarken, drie dagen voor het duel met Engeland op Wembley.

De Engelse voetbalbond (FA) heeft de regering om verduidelijking gevraagd wat de invloed is van de reisrestricties op de wedstrijd. Volgens de BBC onderzoekt de Europese Voetbalbond (UEFA) de zaak. Volgens de coronaprotocollen mag een interland naar een andere datum verzet worden, maar dat blijkt geen optie. Een neutrale locatie is ook een mogelijkheid.

Burgers van het Verenigd Koninkrijk en diegenen die een geldig visum hebben, mogen wel vanuit Denemarken naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Die moeten wel veertien dagen in quarantaine gaan. Dat zou dus ook gelden voor de Deense Premier League-spelers Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lossl (Everton), Andreas Christensen (Chelsea), Jannik Vestergaard (Southampton) en Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham).

De Rode Duivels ontvangen de Engelsen op zondag 15 november. Drie dagen later speelt België gastheer voor Denemarken. Die wedstrijden worden in Leuven gespeeld omdat het Koning Boudewijnstadion niet beschikbaar is vanwege de avondklok in Brussel. De Rode Duivels voeren de stand in groep A aan met 9 op 12, voor Denemarken en Engeland (allebei 7 punten). IJsland is puntenloos.