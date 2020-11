COVID blijft AA Gent parten spelen: trainer Wim De Decker test weer positief, net als vijf spelers

Wim De Decker zal vanavond nog niet op de bank kunnen plaatsnemen wanneer Anderlecht op bezoek komt in de Ghelamco Arena. Hij testte net als keeperstrainer Francky Vandendriessche opnieuw positief.

Castro-Montes testte net als Jordan Botaka ook positief maar vertoont geen symptomen. Op de bank zullen Manu Ferrera en Bart Vantornhout (keeperstrainer van de Gentse beloften) Balette bijstaan.

AA Gent zal vanavond vermoedelijk ook geen beroep kunnen doen op Elisha Owusu en Igor Plastun. Zij zouden vrijdag een positieve COVID-test afgelegd hebben en moeten dan in principe ook in zelfisolatiel. Ook Davy Roef blijft afwezig, terwijl Michael Ngadeu wel negatief testte en bij de wedstrijdselectie kan aansluiten. Tim Kleindienst is er evenmin bij maar zou niet positief hebben getest. Gisteren werd ook nog Cé Van Daele - aanvoerder van de Gentse beloften - bij de selectie gehaald.