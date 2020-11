“Lior Refaelov was nooit beter dan nu, Dieumerci Mbokani zeker niet”

Antwerp had net als in de wedstrijden KV Mechelen-Charleroi en Kortrijk-Beerschot voor een doelpuntenfestival kunnen zorgen. Geen gelijkspel maar 6-1 ofzo. Dat het niet zo ver kwam, lag niet aan Lior Refaelov. Hij verdeelde en heerste. De kansen werden gemist door, en dat is verrassend, vooral Dieumerci Mbokani.