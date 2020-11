Nog 11 weken gratis werken? Dit staat Biden te wachten: “Hij zal alleszins niet stilzitten”

Joe Biden wil tijdens de eerste dag van zijn presidentschap werk maken van een Amerikaanse herintrede in het klimaatakkoord van Parijs, hij is van plan het coronabeleid van Trump overboord te gooien én hij wil opnieuw het vertrouwen winnen van de VN en de WHO. Maar wat kan hij nu al doen als president elect tot de dag van zijn inauguratie op 20 januari 2021? En mag hij al presidentiële taken vervullen?