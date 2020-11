Reisduif verliest Duitse militaire boodschap, wandelaars vinden ze eeuw later in Elzas

Vreemde ontdekking in de Elzas. Daar is een Duitse militaire boodschap uit het jaar 1910 gevonden door wandelaars. Vermoedelijk heeft de reisduif die de boodschap moest brengen, ze verloren.

Wandelaars vonden in september in Ingersheim een klein aluminium kokertje, zo blijkt nu. Toen ze het open deden vonden ze een boodschap, in Gothische letters geschreven op kalkpapier. Het bleek om een Duitse militaire boodschap te gaan, daterend uit 1910.

De capsule en de boodschap, die moeilijk te ontcijferen bleek, werd overhandigd aan het Musée de Linge in Orbey, dat gewijd is aan de slag uit 1915 tussen het Franse en het Duitse leger.

‘Dit is een zeer uitzonderlijke vondst”, zegt conservator Dominique Jardy, die beroep deed op een Duitse vriend om de boodschap te ontcijferen. Het gaat om een boodschap, verstuurd door een officier van een Pruisisch infanterieregiment naar een van zijn superieuren. De tekst behandelt Duitse maneuvers tussen Bischwihr en Ingersheim, toen de Elzas nog Duits grondgebied was.

Honderd procent zekerheid over het tijdstip is er niet: 16 juli 1910 of 1916. Maar volgens Jardy is 1916 “onmogelijk”. Toch wordt een onderzoek ingesteld.

De tekst wordt in het museum uitgestald .