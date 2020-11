We trokken dit weekend massaal naar zee of de natuur in: “Draag mondmasker in het bos als het te druk is”

Mooi weer en weinig te doen. Dus trokken mensen dit weekend massaal naar zee of gingen wandelen in bossen of parken. Dat leidde hier en daar tot grote drukte, zodat de politie moest ingrijpen. Dat was onder andere het geval in een aantal kustgemeenten. Maar ook meer landinwaarts. In Ronse moest de politie de wegen naar het Muziekbos zelfs afsluiten. Op de Hoge Venen waren zelfs meer toeristen bij de eerste sneeuwval, zei de burgemeester.

“Laat ons niet te laks worden omdat er vanuit de overheid eindelijk een beetje positieve geluiden klinken over het coronavirus. Want de weg is nog lang”, zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele van Knokke-Heist. In zijn gemeente, maar ook in de meeste andere kustgemeenten, was het dit weekend op de koppen lopen.

“Wat kunnen mensen anders doen dan naar buiten gaan. Zeker als het mooi weer is”, klinkt het. Het strand, de dijk, het Zwin. Overal was er een massa volk.

In andere kustgemeenten hetzelfde scenario. Veel gezinnen trokken er op uit voor een gezonde herfstwandeling. “Het merendeel van de mensen hield zich wel aan de mondmaskerplicht”, luidt het bij de verschillende politiezones.

Ook al waren de meeste winkels dicht, in Oostende was het toch op de koppen lopen. “Vooral zaterdag hebben we een paar keer moeten ingrijpen”, zegt hoofdcommissaris Philip Caestecker van de lokale politie.

“We hebben de westelijke strekdam afgesloten en wandelaars eraf gehaald. Op de dijk hebben we het smalste deel tussen het Kursaal en de 3 Gapers éénrichting gemaakt. Omdat het volk er te dicht op elkaar liep.”

In het Muziekbos in Rosne was het erg druk. Foto: Peter Malaise

Voor de horeca aan de kust is het wrang. De herfstvakantie is normaal de eerste topweek na de zomer. Nu bleef alles dicht.

“Hotels waren gemiddeld voor 25 procent bezet, de verhuur van vakantiewoningen steeg wel”, zegt Westtoer. Volgens ramingen van het kenniscentrum van Westtoer bezochten 375.000 tot 400.000 mensen de kust deze herfstvakantie. Normaal zijn er dat in deze periode zeker een half miljoen en pikt iedereen daar zijn graantje van mee.

De horeca hoopt dan ook snel weer te kunnen opstarten en rekent op steun van de overheid.

Bossen en parken

Niet alleen aan de kust was het overigens druk. Ook landinwaarts kwamen mensen massaal buiten om te genieten van de natuur. De Plantentuin in Meise was uitverkocht. In Ronse moest de politie zelfs de toegangswegen tot het Muziekbos afsluiten.

https://www.facebook.com/politie.ronse/posts/1225626234482712

“Het was enorm druk. De auto’s stonden ook overal geparkeerd, zodat zelfs dat de landbouwers niet meer konden passeren met hun landbouwvoertuigen. Zondag hebben we alle toegangswegen afgesloten”, zegt korpschef Patrick Boel.

“Ook al is er geen mondmaskerplicht in bossen, toch riep de politie iedereen op dat als het druk is een mondmasker dragen wel verplicht is”, zegt de korpschef.

Ook komende week verwacht de kust nog veel volk omdat de herfstvakantie met een week verlengd is. En ook in parken waar er vooraf moet gereserveerd worden, lopen de reservaties goed binnen. Nu pretparken en dierentuinen gesloten zijn, moeten mensen noodgedwongen op zoek naar alterntieven.

Ook Ardennen overspoeld met wandelaars

Niet alleen in Vlaanderen kwamen mensen massaal naar buiten, ook in de Ardennen was dat het geval. In Jalhay moest de politie meermaals tussenkomen omdat mensen geen mondmasker droegen waar dat verplicht was. “In de Hoge Venen waren dit weekend meer toeristen dan bij de eerste sneeuwval. Traditioneel is dat een topweekend in de Hoge Venen”, zegt burgemeester van Jalhay Michel Parotte.

Ook op veel andere plaatsen in de Ardennen was het zeer druk en moest de politie onder meer tussenkomen voor wildparkeerders, chauffeurs die hun voertuigen achterlieten op bospaden of zelfs op brandwegen. Ook de Ardennen kregen deze herfstvakantie minder toeristen dan normaal. Hetzelfde in Duitstalig België, zegt de toeristische dienst daar.